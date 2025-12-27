УФНС: в 2025 году появилось 12 000 новых ИП и более 70 000 самозанятых саратовцев

На заседании Общественного совета при УФНС по Саратовской области подвели итоги 2025 года, отметив значительный рост деловой активности.

За 11 месяцев в регионе зарегистрировано 12 тысяч новых ИП, а число самозанятых превысило 70 тысяч человек.

На 1 декабря статус самозанятых имеют 185,6 тысячи жителей области, что на треть больше, чем годом ранее. Общее количество ИП выросло на 5,6% и достигло 61 тысячи. Эти категории вместе с юридическими лицами формируют около 85% налоговых доходов регионального бюджета.

Всего под администрированием региональной налоговой службы находятся более 2,4 миллиона физических лиц и 36 тысяч организаций. УФНС подчеркивает, что такой рост подтверждает востребованность специальных налоговых режимов и способствует стабильному наполнению бюджета области.

Ольга Сергеева