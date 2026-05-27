Экс-зампреда саратовского правительства Мигачева отправили под суд

В Саратове суд рассмотрит дело бывшего зампреда регионального правительства о злоупотреблении полномочиями.

Павла Мигачева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году, занимая пост министра строительства и ЖКХ, Мигачев незаконно выплатил субсидии на 4 млн рублей и не организовал строительство двух детских садов и нескольких школ. Вместе с ним по делу проходит его бывший первый заместитель Олег Марчук, также обвиняемый в принятии незаконных решений.

Расследование завершено, материалы переданы в суд.

Напомним, что в июне 2025 года против Мигачева было возбуждено ещё одно дело по той же статье, касающееся срыва проекта скоростного трамвая из-за сокрытия проблем с документацией. Это дело расследует полиция.

Ольга Сергеева