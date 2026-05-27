В Саратовской области может заметно увеличиться плата за содержание МКД

В Госдуме предложили передать регионам право устанавливать тарифы на содержание жилья.

В ГД внесён законопроект, который меняет действующий порядок расчёта платы за обслуживание многоквартирных домов. Согласно инициативе, ответственность за определение стоимости содержания жилья будет возложена на региональные власти.

В настоящее время размер платы устанавливается самими собственниками квартир по согласованию с управляющей организацией. Авторы законопроекта, как сообщает «Парламентская газета», подчёркивают, что новая стоимость должна гарантировать выполнение минимально необходимого перечня работ для обеспечения безопасности и исправности здания. При этом некоторые эксперты не исключают, что нововведения могут привести к росту тарифов для населения.

Ольга Сергеева