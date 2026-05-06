МЧС: в Саратовской области завтра пройдут грозы с градом

Погода 7 мая преподнесёт сюрпризы.

Завтра, в четверг, жителей региона ожидают весенние контрасты. По данным областного управления МЧС, на смену относительно спокойной ночи придёт нестабильный день с осадками и усилением ветра.

Ночью местами пройдёт небольшой дождь. Столбики термометров покажут от +6° до +11°, хотя на возвышенных участках воздух прогреется до +16°. Ветер северный, слабый — 3–8 метров в секунду.

Днём характер погоды резко изменится. При переменной облачности в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. В отдельных точках региона не исключены грозы, а кое-где — даже град. Ветер сменит направление на северное с усилением: порывы местами достигнут 14 метров в секунду при фоновых 4–9 м/с. Воздух прогреется существенно — до +24…+29°.

Спасатели обращают внимание на повышенные риски для коммунальной инфраструктуры. Из-за изношенности сетей в сочетании с грозами и градом возможны аварийные отключения на объектах ЖКХ. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность.

Ольга Сергеева