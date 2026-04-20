Саратовской государственной юридической академии – 95 лет

20 апреля один из ведущих российских юридических вузов – Саратовская государственная юридическая академия – отмечает свое 95-летие.

95 лет стремительного развития от Института советского права со 140 студентами в 1931 году до одного из крупнейших образовательных, научно-исследовательских и экспертных центров страны в настоящее время. На счету которого, в том числе, подготовка в 1990-х годах инициативного проекта Конституции РСФСР авторским коллективом под руководством Владимира Кабышева, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой государственного права Саратовского юридического института имени Д.И. Курского (ныне – СГЮА). По итогу многие положения саратовского проекта вошли в действующую Конституцию нашей страны.

В настоящее время в структуру Академии входятшесть институтов (в том числе Институт прокуратуры РФ и Институт правотворчества и правового прогнозирования, созданный в 1999 году в целях совершенствования законодательства и практики его применения по инициативе Вячеслава Володина, занимавшего на тот момент должность вице-губернатора Саратовской области), двадцать три кафедры, филиалы в Балакове, Астрахани.

В вузе реализуется полный цикл юридического образования – от среднего профессионального до аспирантуры. Осуществляется подготовка по 65 образовательным программам.

Ежегодный контингент обучающихся в Академии составляет более 15 000 человек. В 2025/2026 учебном году – это обучающиеся из 85 регионов России и 11 зарубежных стран.

Среди преподавательского состава Академии 88 докторов наук и 393 кандидата наук. 79 работников Академии являются экспертами федерального, регионального, муниципального уровней, членами комиссий в различных органах.

Для обеспечения подготовки высококлассных специалистов вузом заключены 332 договора и 204 соглашения о сотрудничестве и содействии в дальнейшем трудоустройстве с представителями 85 субъектов Российской Федерации.

СГЮА – это мощный научный центр с 19 научными школами, где фундаментальная подготовка юристов неразрывно связана с передовыми исследованиями. Учеными Академии за последние 5 лет подготовлены более 100 учебников для студентов юридических вузов и факультетов, 272 монографии, опубликованы 8743 научных статьи в ведущих рецензируемых изданиях.

Институт правотворчества и правового прогнозирования в составе трех центров и четырех научно-образовательных лабораторий охватывает такие ключевые научные направления, как правовое регулирование обеспечения агросуверенитета России, избирательного права и процесса России, правовое сотрудничество стран ЕАЭС и объединения БРИКС, правовое прогнозирование развития законодательства и судебной практики, правовое и организационное обеспечение безопасного использования искусственного интеллекта и другие.

Только в 2025 году институтом были проведены 200 научных, экспертно-аналитических и социологических исследований в интересах федеральных и региональных органов публичной власти и корпоративного сектора, 101 независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 23 заключения по запросам судов, правоохранительных органов и адвокатского сообщества.

Подготовка будущих ученых ведется по 5 научным специальностям в аспирантуре, а для поддержки талантливой молодежи с 2022 года действует программа ученических договоров, которая способствует успешной защите кандидатских диссертаций и закреплению молодых ученых на кафедрах в Академии.

Более 6000 обращений граждан ежегодно отрабатываются специалистами в юридической клинике СГЮА, которая оказывает бесплатные правовые консультации жителям Саратовской области и других регионов России. Среди которых такие чувствительные категории, как семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, пенсионеры, дети-сироты, участники специальной военной операции и члены их семей.

Визитной карточкой Академии и региона стал Саратовский юридический форум, который имеет статус авторитетной международной площадки. Только в 2025 году форум собрал на 27 отраслевых площадках более 1000 участников из 55 регионов РФ и 11 зарубежных стран. Огромный интерес у молодых исследователей из России и зарубежья вызывает и ежегодный Саратовский молодежный юридический форум.

Активно Академия развивает и международные связи: на текущий момент успешно реализуются 33 соглашения о сотрудничестве с зарубежными образовательными и научными организациями из дружественных государств. С 2021 года СГЮА является площадкой для международных олимпиад, проходящих под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Академия входит в топ-25 вузов России по воспитательной работе. Здесь функционируют 46 молодежных объединений.

Особое внимание в Академии уделяется развитию добровольческой деятельности, которая встроена в региональную и федеральную повестку. В структуре СГЮА действуют волонтерские и военно-патриотические объединения, реализуются такие социальные и просветительские проекты, как «Академия детям», «Университетские смены», «Елка желаний», сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых присоединенных территорий, и многие другие.

Функционирует инновационный студенческий кластер, позволяющий развивать научный, творческий, духовно-нравственный, добровольческий потенциал обучающихся.

Сегодня студенты и выпускники Академии встали на защиту Родины: на фронтах специальной военной операции сражаются 270 обучающихся СГЮА. Высочайшего звания «Герой Российской Федерации» удостоены выпускники: подполковник Мирлан Джумагалиев и гвардии-лейтенант Азамат Бердиев, последний – посмертно. Многие за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, отмечены государственными наградами: орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «Воин-доброволец» и медалью Жукова.

За 95 лет своей истории Саратовская государственная юридическая академия неоднократно подтверждала и продолжает успешно укреплять статус авторитетного центра юридического образования и науки России, вносить значительный вклад в подготовку востребованных наукой и практикой высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, создавать условия для воспитания обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, служения Отечеству, а также успешно развивать интеллектуальные и творческие способности молодежи.

