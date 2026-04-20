Саратовская епархия приостановит работу детского православного лагеря из-за угрозы БПЛА

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий выступил с официальным обращением в связи с приостановкой летнего сезона в православном детском оздоровительном лагере «Солнечный».

Причиной названа необходимость обеспечения безопасности детей в условиях участившихся атак беспилотных летательных аппаратов.

Владыка пояснил, что лагерь расположен вблизи Кумысной поляны — зоне повышенной опасности. «Мы не можем подвергать наших детей столь очевидному риску: жизнь и безопасность важнее всего. Ведь буквально каждый день приходят известия об атаках и пострадавших в разных российских городах», — подчеркнул митрополит.

Несмотря на отмену смен в «Солнечном», в епархии заверили, что у детей останется множество возможностей для насыщенного и полезного отдыха. При многих храмах начнут работу детские площадки, будут организованы интересные занятия и экскурсии для воспитанников воскресных школ.

«Наш «Солнечный» в будущем снова поднимет свои флаги!» — добавил митрополит Игнатий, выразив надежду на возобновление работы лагеря после стабилизации обстановки.

Напомним, ранее мэрия Саратова решила приостановить работу всех детских лагерей на Кумысной поляне из соображений безопасности.

Ольга Сергеева