Саратовской молодёжи посоветовали альтернативные площадки вместо заблокированных приложений

В облдуме предложили молодежи альтернативу блокируемым ресурсам.

На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы председатель по молодежной политике Ангелина Беловицкая заявила, что безопасность важнее сомнений в решениях профильных органов о блокировках интернет-ресурсов.

В качестве альтернативы чиновница предложила молодым людям переходить на площадки, где можно реализовать свои способности, в том числе на национальную платформу МАКС.

Беловицкая также анонсировала запуск новой линейки информационных продуктов для специалистов и педагогов. В числе рекомендованных площадок — порталы «Росмолодежь» и «Движение Первых».

Ольга Сергеева