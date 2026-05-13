Володин назвал зарплаты трудящихся ключевой задачей для властей Саратовской области

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать лучшие условия для развития бизнеса в регионе.

По его словам, от успеха предпринимателей зависят экономика и поступления в бюджет, однако бизнес должен быть социально ответственным.

Политик привел примеры закрытия в регионе Царевщинской и Михайловской птицефабрик, а также производства «Фамильные колбасы». Это привело к потере рабочих мест и снижению бюджетных поступлений.

Володин подчеркнул, что такие ситуации нужно открыто обсуждать и искать решения. «У нас тема оплаты труда сегодня — номер один в регионе. И она должна быть в повестке у губернатора и председателя облдумы», — отметил он.

