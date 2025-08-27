Саратовской области угрожают расплодившиеся волкособы

В регионе обострилась проблема одичавших собак, которые сбиваются в стаи и начинают конкурировать с дикими хищниками за добычу.

Об этом депутатам Саратовской областной думы сообщил министр – председатель комитета охотничьего хозяйства Саратовской области Александр Гаврилов.

На заседании облдумы было отмечено, что стаи бродячих собак негативно влияют на динамику численности основных охотничьих видов, в частности копытных животных. Дополнительную проблему представляет появление волкособов – гибридов волка и собаки, чье присутствие фиксируется в отдельных охотугодьях.

Министр сообщил, что для решения этой проблемы на федеральном уровне подготовлен законопроект о включении волкособов в перечень охотничьих ресурсов, что позволит регулировать их численность. В настоящее время охотники региона регулярно обращаются с жалобами на разрушительную деятельность одичавших собак в охотничьих угодьях.