Саратовским матерям в декрете и ветеранам СВО предложили освоить нейросети

В Саратовской области молодые матери, находящиеся в декретном отпуске, могут пройти бесплатное обучение по перспективным цифровым профессиям.

Как сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты, в перечень доступных специальностей входят программирование, дизайн графических интерфейсов и работа с системами искусственного интеллекта.

В 2025 году такую возможность уже использовали 57 жительниц региона. Образовательная программа также доступна для ветеранов СВО и людей с инвалидностью.

Подать заявку на обучение можно через портал «Работа России» в рамках национального проекта «Кадры».

Инициатива направлена, в первую очередь, на профессиональную переподготовку граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.