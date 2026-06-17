Саратовской областной думе исполнилось 32 года

17 июня 1994 года стало важной датой в истории Саратовской области.

Именно в этот день начала свою деятельность Саратовская областная Дума первого созыва.

За прошедшие 32 года сменилось несколько составов депутатов, однако именно тогда были заложены основы регионального законодательства.

В этот период народные избранники утвердили Устав (Основной Закон) области, а также приняли первоначальные нормативные акты, которые регулируют местное самоуправление и управление областной казной. Это событие ознаменовало начало новой страницы в истории регионального парламентаризма, и его значимость подчеркивается тем, что оно стало основой для дальнейшего развития законодательной власти в области.

Ольга Сергеева