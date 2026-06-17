В Саратове начал действовать пересадочный тариф по новой карте «Тройка»

Пересадочные тарифы по карте «Тройка» заработали в Саратове.

Напомним, новые транспортные карты действуют на электротранспорте и нескольких городских автобусах. Это нововведение позволяет пассажирам экономить на поездках, так как стоимость второй поездки в течение часа будет на 5 рублей меньше.

Пересадочные тарифы действуют в трамваях, троллейбусах и автобусах, работающих по брутто-контрактам (маршруты NN6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А и 78). В течение часа с момента первой оплаты стоимость второй поездки снижается на 5 рублей.

Карту можно приобрести за 150 рублей в различных точках города, включая:

Остановка «2-я Садовая»

Здание СГТУ

Чехова, 1А

ДК «Россия»

Тархова, 29А/1

Строителей, 18, 27

Славянский рынок, оф. 128

Ипподромная, 17

Парикмахерская «Ромео» (Московская/Горького)

Сакко и Ванцетти, 62

Энтузиастов, 40А (угол Пензенской), 50 (школа N34), 66

Крымская, 16/24

Огородная, 83 и 158А

Остановка «16-й квартал» (Азина)

Тульская, 25

Чернышевского, 223/231

Новая система пересадочных тарифов по карте «Тройка» в Саратове представляет собой шаг к улучшению качества общественного транспорта и удобства для пассажиров, — отметили власти областного центра.

Это нововведение не только экономит средства, но и способствует более эффективному использованию общественного транспорта.

Ольга Сергеева