Саратовскому музею СВО вручили знамя с позывными бойцов из Запорожья

Делегация Законодательного Собрания Запорожской области во время визита в Саратов передала Музею истории специальной военной операции копию Знамени Победы с позывными саратовских бойцов, выполняющих задачи на запорожском направлении.

Как сообщил Председатель запорожского парламента Виктор Емельяненко, реликвия – копия Победы 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – прошла через руки военнослужащих казачьего подразделения.

В его составе участвуют в боях уроженцы Саратова, а командует подразделением выпускник Саратовского высшего военного командного училища.

«Пока на полотнище только автографы и позывные бойцов – это требование безопасности. Но я дал слово нашим воинам: после того, как мы добьемся окончательной Победы, обязательно дополним музейную информацию полным списком имен всех солдат, офицеров и командиров. Страна должна знать своих саратовских героев поименно», – подчеркнул Емельяненко.

Помимо знамени, в фонды музея передали запись композиции «Гимн чести», авторами которой стали сами военнослужащие. Директор музея Наталья Речман отметила, что произведение войдет в новую тематическую экспозицию. В свою очередь, гости из Запорожской области получили Книгу Памяти Саратовской области с именами павших участников СВО. В рамках совместной программы Саратовской областной Думы и Законодательного Собрания Запорожской области делегация также посетила фабрику мороженого в Энгельсе, где ознакомилась с технологическими циклами предприятия – от приемки сырья и приготовления смесей до работы автоматизированных производственных линий.