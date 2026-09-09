Как прожить фестиваль «Созерцание» ярче и продуктивнее?

12 сентября на утесе Степана Разина пройдет фестиваль «Созерцание», генеральным информационным партнером которого выступит издательский дом «Волга-Медиа».

Начать знакомство с фестивалем можно с локации «Деловая программа», где пройдет спикер-сессия о сельском туризме с Венерой Адамович, директором АНО «Агенство развития туризма на сельских территориях». Во второй части лектория представители проекта «Студтуризм» расскажут о возможностях студенческого туризма.

Насыщенная программа фестиваля предлагает перечень мастер-классов, среди которых медитации, создание авторского значка, роспись пряников. Каждый найдет что-то для себя.

Для тех, кто предпочитает более активные занятия, есть аэростат, лазертаг, стрельба из лука и арбалета по мишени.После активных мероприятий можно отдохнуть и подкрепиться на фудкортах.

Для тех, кто планирует приехать на автомобиле, предусмотрена парковка

Для удобства планирования можно ознакомиться с программой фестиваля на сайте.