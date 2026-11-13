Саратовскую гармонь с нотами подарили детской школе искусств в ДНР

Саратовская область и Ясиноватский округ ДНР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

В Саратовском областном учебно-методическом центре прошла встреча директора учреждения Татьяны Астафьевой с начальником отдела культуры администрации Ясиноватского муниципального округа ДНР Ларисой Ищенко. Обсуждались совместные проекты, профессиональное развитие работников культуры и обучение специалистов из ДНР у саратовских преподавателей. По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве.

Важным символическим моментом стала передача Ясиноватской детской школе искусств саратовской гармони — её направила школа из Ленинского района Саратова вместе с нотным сборником «Живёт Гармонь Саратовская». Представитель ДНР отметила, что легендарный инструмент станет частью образовательной и творческой среды школы и поможет знакомить детей с культурным наследием Саратовской области.