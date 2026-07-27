Саратовскую область накроет пятидневная «красная» жара

Саратовская область входит в зону максимальной угрозы. С 28 июля по 3 августа в регионе сохранится пятый, высший класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура снова приблизится к экстремальным отметкам. Только за минувшее воскресенье областной центр обновил рекорд 15-летней давности — столбики термометров поднялись до +39 градусов. Спасатели фиксируют пик числа возгораний. По прогнозам метеорологов, ослабление зноя до комфортных значений произойдет лишь в самом конце июля.

Соответствующее штормовое предупреждение разослало Приволжское управление гидрометеослужбы.

Ольга Андреева