Саратовскую область отметили на федеральном уровне

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание штаба с регионами, на котором обсудили темпы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных проектов.

Саратовская область, республики Татарстан, Бурятия, Северная Осетия – Алания и Пермский край показывают хорошие результаты и преуспевают по 22 и более программам. Следует закрепить достигнутую динамику и не допустить ее снижения.

«Еще раз прошлись по ключевым задачам, которые направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры в стране. Мы понимаем накопленные проблемы в отрасли. Регионам нужно глубже погружаться в вопросы ЖКХ, взять на контроль вопросы состояния отрасли и ценообразования. В целом идем в неплохом темпе, но нужно ускориться, чтобы все регионы завершили год с хорошими показателями», — отметил Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.