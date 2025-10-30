Евгений Ковалев подчеркнул ключевую роль здравоохранения в решении демографических задач региона

В Саратовской областной Думе состоялось расширенное рабочее совещание на тему «Демографическая политика региона: поиск новых решений».

В обсуждении приняли участие депутаты Саратовской областной Думы, представители правительства области, органов местного самоуправления, общественных организаций, духовенства и научного сообщества.

Участники совещания рассмотрели ключевые направления демографического развития региона, меры по укреплению института семьи, повышению рождаемости, а также вопросы поддержки материнства и детства.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалёв отметил особую роль системы здравоохранения в решении демографических задач:

«Хочу сделать акцент на самом ценном, что есть у каждого из нас — здоровье наших детей и будущих поколений. Мы уже добились серьёзных успехов: ликвидировали очереди на ЭКО, и с каждым годом число успешных процедур растёт. Но наша задача — сделать так, чтобы современные репродуктивные технологии были доступны каждой семье, мечтающей о ребёнке».

Он подчеркнул важность развития пренатальной диагностики, системы психологической поддержки беременных женщин и патронажа новорождённых. По словам депутата, необходимо также обеспечить доступность медицинской помощи детям любого возраста, независимо от места проживания или уровня дохода семьи.

«Считаю необходимым продолжить совершенствовать пренатальнуюдиагностику и усилить психологическую поддержку беременных. Ведь ожидание малыша должно быть наполнено радостью, а не тревогами. Во-вторых, развивать систему патронажа новорождённых — чтобы каждая мама чувствовала заботу и получала квалифицированную помощь в первые, самые важные дни жизни ребёнка. В-третьих, сделать всё возможное для того, чтобы медицинская помощь была доступна детям любого возраста: от плановых осмотров и вакцинации до лечения сложных заболеваний. Здоровье ребёнка не должно зависеть от места его проживания или достатка семьи. Для реализации нам с вами нужно укреплять материально-техническую базу наших медучреждений, создавать условия для привлечения и удержания квалифицированных специалистов, внедрять самые современные методы диагностики и лечения, продолжить развивать систему непрерывного медицинского образования — наши врачи должны быть в курсе последних достижений науки. Не стоит забывать и о партнёрстве с общественными организациями и благотворительными фондами для повышения осведомлённости людей о здоровом образе жизни, усиления профилактики заболеваний, поддержания ответственного планирование семьи», — подчеркнул парламентарий.