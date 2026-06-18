«Саратовводоканал» сообщил горожанам о действиях при ухудшении качества воды дома

МУПП «Саратовводоканал» разъясняет порядок проверки качества питьевой воды.

Отмечается, что вода, поступающая на водоочистные сооружения, проходит комплексный процесс очистки, который включает фильтрацию и отстаивание. По заверениям предприятия, вода полностью соответствует установленным санитарным стандартам.

Если у жильцов многоквартирных домов возникают сомнения относительно качества воды, предприятие рекомендует:

Проведение осмотра: Управляющая организация должна провести осмотр внутридомовых инженерных систем для выявления возможных проблем. Обращение к ресурсоснабжающей организации: Если по результатам проверки неудовлетворительное качество воды не удается объяснить внутренними причинами, жильцы могут направить запрос на прибытие представителя «Саратовводоканала» для проведения отбора проб воды на границе разграничения эксплуатационной ответственности.

Для получения разъяснений или заказа экспертизы качества питьевой воды, жители могут обратиться в МУПП «Саратовводоканал», подав соответствующую заявку.

Ольга Сергеева