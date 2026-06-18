В Саратове открылась мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей»

В Историческом парке «Россия — Моя история» в Саратове 18 июня 2026 года открылась мультимедийная выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России.

Экспозиция объединяет историю русского театра с современными технологиями, представляя судьбы 150 выдающихся артистов, режиссеров и драматургов.

Выставка охватывает путь театрального сообщества от создания Общества взаимного вспоможения русских артистов до современной деятельности СТД РФ под руководством Владимира Машкова.

Посетители могут познакомиться с системой Всеволода Мейерхольда через интерактивную игру, а также увидеть архивные кадры и документы, связанные с историей театра.

В экспозицию включены витрины с подлинными экспонатами из саратовских театров, включая бутафорию, реквизит и личные вещи театральных деятелей.

Выставка будет работать до 30 августа 2026 года. Вход — бесплатный.

Ольга Сергеева