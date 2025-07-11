«Счастливые дни»: Книга к 90-летию Табакова раскроет саратовские страницы его жизни

К юбилею Олега Табакова в Саратове готовят уникальное издание — «Саратов: счастливые дни Олега Табакова». Книга, созданная при поддержке правительства области и АНО «Фестивальный центр» (автор-составитель Татьяна Зорина), объединит редкие архивные материалы и личные воспоминания о связи артиста с регионом.

Четыре ключевых раздела:

«Строится мост» (1965)

— Роль Сергея Зайцева, интервью с Олегом Ефремовым, съёмочные документы. Гастроли Театра-студии Табакова (1990–1995)

— Фото, рецензии, воспоминания учеников (Машков, Хабенский). «Дорога к Сталинграду» (2005)

— Закулисье съёмок, эссе режиссёра и оператора. Фестиваль «Саратовские страдания»

— Статьи, фоторепортажи, роль Табакова в создании кинофорума.

—Книга покажет, как Саратов повлиял на творческую судьбу мастера. Здесь — его счастливые моменты и профессиональные взлёты,— подчеркнула министр культуры Наталия Щелканова.



Пройдёт в рамках научной конференции на базе фестиваля «Саратовские страдания» при участии Союза кинематографистов и Минкультуры РФ.