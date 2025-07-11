«Счастливые дни»: Книга к 90-летию Табакова раскроет саратовские страницы его жизни

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Новости Саратова
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К юбилею Олега Табакова в Саратове готовят уникальное издание — «Саратов: счастливые дни Олега Табакова». Книга, созданная при поддержке правительства области и АНО «Фестивальный центр» (автор-составитель Татьяна Зорина), объединит редкие архивные материалы и личные воспоминания о связи артиста с регионом.

Четыре ключевых раздела:

  1. «Строится мост» (1965)
    — Роль Сергея Зайцева, интервью с Олегом Ефремовым, съёмочные документы.
  2. Гастроли Театра-студии Табакова (1990–1995)
    — Фото, рецензии, воспоминания учеников (Машков, Хабенский).
  3. «Дорога к Сталинграду» (2005)
    — Закулисье съёмок, эссе режиссёра и оператора.
  4. Фестиваль «Саратовские страдания»
    — Статьи, фоторепортажи, роль Табакова в создании кинофорума.

Книга покажет, как Саратов повлиял на творческую судьбу мастера. Здесь — его счастливые моменты и профессиональные взлёты,— подчеркнула министр культуры Наталия Щелканова.

Пройдёт в рамках научной конференции на базе фестиваля «Саратовские страдания» при участии Союза кинематографистов и Минкультуры РФ.