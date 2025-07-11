В магазинах Саратова начали раздавать бесплатную воду из-за жары

В Саратове из-за аномальной жары начали бесплатно раздавать питьевую воду в магазинах по инициативе мэра Михаила Исаева.

Первая точка открылась в «Пятёрочке» на пересечении Вольской и Белоглинской. Мэр отметил, что особую опасность погода создает для детей и пожилых.

Районные администрации договорились с магазинами о предоставлении воды, она также доступна в зданиях городской и районных администраций.

Отметим, что сейчас температура в Саратове превышает +34°C, на солнце она достигает +50°C. Врачи советуют пить больше воды и минимизировать время на улице.