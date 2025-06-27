Сеанс в саратовском летнем кинотеатре отменили из-за дождя

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Новости Саратова
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Сегодня, 27 июня, киносеанс в летнем кинотеатре отменяется.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в телеграм-канале.

Уточняется, что сеанс отменен из-за дождя, который идёт с самого утра.