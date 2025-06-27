В Саратове запущен завод по производству кровельных и фасадных материалов

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Новости Саратова
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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Саратове современное производство гибкой черепицы и фасадной плитки с инвестициями 1,26 млрд рублей. Мощность предприятия — 10 млн м² продукции в год, что обеспечит стройматериалами весь Приволжский федеральный округ и откроет экспортные поставки в Среднюю Азию.

Ключевые особенности:

  • Завод стал третьей производственной площадкой корпорации (две другие — в Рязани);
  • Используется оборудование из США, Германии, Испании, Индии, Китая и России;
  • Автоматизированная линия выпускает новую паллету каждые 5 минут;
  • Вместительные битумохранилища (1100 тонн) и склады позволяют хранить 1 млн м² готовой продукции.