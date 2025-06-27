В Саратове запущен завод по производству кровельных и фасадных материалов

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Саратове современное производство гибкой черепицы и фасадной плитки с инвестициями 1,26 млрд рублей. Мощность предприятия — 10 млн м² продукции в год, что обеспечит стройматериалами весь Приволжский федеральный округ и откроет экспортные поставки в Среднюю Азию.

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