В Саратове запущен завод по производству кровельных и фасадных материалов

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Саратове современное производство гибкой черепицы и фасадной плитки с инвестициями 1,26 млрд рублей. Мощность предприятия — 10 млн м² продукции в год, что обеспечит стройматериалами весь Приволжский федеральный округ и откроет экспортные поставки в Среднюю Азию.
Ключевые особенности:
- Завод стал третьей производственной площадкой корпорации (две другие — в Рязани);
- Используется оборудование из США, Германии, Испании, Индии, Китая и России;
- Автоматизированная линия выпускает новую паллету каждые 5 минут;
- Вместительные битумохранилища (1100 тонн) и склады позволяют хранить 1 млн м² готовой продукции.