Сегмент творога и сыра стал одним из драйверов молочного рынка РФ

Производство творога в России за январь–апрель 2026 года выросло на 10,7% и составило 182 тыс. тонн.

По данным Росстата, также увеличилось производство сыров (+3,7%, до 285 тыс. тонн) и кисломолочной продукции (+1,7%). В масложировом секторе выпуск подсолнечного масла вырос на 9,9% (до 2,7 млн тонн), а производство красного мяса — на 4,6% (до 1,3 млн тонн).

В то же время некоторые категории показали снижение: питьевое молоко (-0,6%), сливочное масло (-5,4%), маргарин (-7%), а также мясо птицы (-1,8%). В апреле общее производство пищевых продуктов снизилось на 4,2% по сравнению с мартом, однако выпуск напитков вырос на 7,9%.

Динамика пищевой промышленности остается разнонаправленной, что связано с адаптацией к изменениям потребительского спроса.

Ольга Сергеева