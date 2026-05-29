Власти Саратова разрешат остановку машин в центральной части города

В Саратове планируется создание новых пешеходных зон и введение ряда ограничений для автотранспорта с целью повышения дорожной безопасности.

Вводимые ограничения включают запрет на остановку транспортных средств на 2-м Магнитном проезде в районе памятника танкистам, а также на улице Гоголя, как за 20 метров до примыкания улицы Симбирской, так и после её пересечения в направлении улицы Вольской. Кроме того, на улице Парковой, на участке от улицы Химической до Крекингской, будет установлено ограничение скорости до 40 км/ч.

Организация пешеходных переходов запланирована на улице Ленинская Слободка, вблизи дома № 1 по Московскому шоссе, и на улице 4-й Прудовой, около остановки общественного транспорта «Поворот на кирпичный завод».

Дополнительно, на улице Григорьева, на участке от улицы Октябрьской до Мичурина, будет убран знак, ранее запрещавший остановку. На всех указанных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки.

