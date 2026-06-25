Сегодня 101-й день рождения отмечает почетный гражданин Саратова Иван Рухлин

Почетному гражданину Саратова и ветерану ВОВ Ивану Рухлину 25 июня исполнился 101 год.

Как сообщили в мэрии, в годы войны он с оружием в руках защищал Родину, служа в пехоте, артиллерийских войсках и разведке. После победы он продолжил карьеру в Советской Армии, выйдя в отставку в звании полковника. Выйдя на пенсию, ветеран посвятил себя общественной деятельности и развитию образования в регионе.

За проявленные мужество и героизм Иван Рухлин удостоен высоких государственных наград, среди которых Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды, Орден Славы III степени и Медаль «За Победу над Германией».

Мэр Саратова Игорь Молчанов лично поздравил ветерана, пожелав ему крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Ольга Сергеева