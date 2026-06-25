Власти продолжат обеспечивать саратовцев бесплатными препаратами

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил заранее начать подготовку к закупке льготных медикаментов на 2027 год, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение нуждающихся граждан.

По его словам, за последние годы система претерпела серьезные изменения в сторону повышения эффективности. Отгрузка лекарств с аптечного склада теперь осуществляется ежедневно, а не раз в неделю, как было ранее.

Кроме того, сокращены сроки выдачи препаратов, а специальная рабочая группа следит за тем, чтобы медикаменты всегда были в наличии с запасом. Финансирование из регионального бюджета было кратно увеличено, что полностью закрывает имеющуюся потребность.

Ольга Сергеева