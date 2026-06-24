Начинается продажа билетов на новые двухэтажные поезда между Саратовом и Москвой

Открывается продажа билетов на новые двухэтажные поезда № 9/10, которые будут курсировать между Саратовом и Москвой.

Начало движения этих фирменных поездов запланировано на 14 сентября. Об этом сообщает паблик «Володин Саратов».

Поезда будут отправляться ежедневно. Из Саратова поезд будет выезжать в 18:11 по местному времени и прибывать в Москву в 7:22. В обратном направлении, из Москвы, отправление состоится в 19:08, а прибытие в Саратов — в 10:15 по местному времени.

Билеты можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в билетных кассах. Пока продажи билетов не стартовали, поэтому стоимость их неизвестна.

Напомним, в Саратове при поддержке Вячеслава Володина ведется строительство нового здания железнодорожного вокзала. До 1 сентября 2026 года планируется завершить строительство конкорса, который будет включать северный вестибюль и пешеходный переход с эскалаторами. Полное открытие вокзала намечено на апрель 2027 года.

Ольга Сергеева