В Саратовской облдуме намерены бороться с ряжеными «героями»

Внеочередное заседание комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, анонсированное ветераном СВО и депутатом Дмитрием Лыгиным, будет посвящено важной теме.

Это ношение знаков, которые могут быть ошибочно приняты за государственные награды. Лыгин подчеркнул, что такие «награды» не только обесценивают настоящие достижения, но и вводят граждан в заблуждение, что особенно болезненно для тех, кто заслужил свои медали и ордена ценой крови и страданий.

На заседании, которое состоится 25 июня, планируется обсудить, как установить четкую границу между сувенирной продукцией и настоящими знаками отличия, которые символизируют героизм и самоотверженность. Лыгин акцентировал внимание на необходимости борьбы с «ряжеными героями», чтобы предотвратить превращение памяти о настоящих героях в фарс.

Депутат также отметил, что на этом заседании будет поднят вопрос о том, как защитить память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, и как обеспечить уважение к настоящим ветеранам. Важно, чтобы общество осознавало значимость подлинных наград и не позволяло их обесценивать.

Обсуждение на комитете будет направлено на защиту исторической памяти и уважение к тем, кто действительно заслужил свои награды.

Ольга Сергеева