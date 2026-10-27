Сегодня в Энгельсе открыли первый центр Территориальной службы медиации и примирения

Создание центра — это по-настоящему важный шаг на пути к укреплению культуры мирного разрешения конфликтов и поддержке тех, кто в этом особенно нуждается.

Идея центра родилась на встрече с уполномоченным по правам ребёнка в Саратовской области Юлией Васильевой — и теперь она воплотилась в реальность. Здесь все продумано до мелочей — уютные кабинеты для медиативных встреч и зона отдыха, где разговор может идти бережно и спокойно. Пообщались с руководителем службы Анастасией Ройзман — в её подходе чувствуется и профессионализм, и искренняя вовлечённость.

Отмечу, что территориальная служба не будет замещать работу школьных служб примирений. В формате круглого стола обсудили задачи и цели, поставленные перед специалистами. Объем работы большой – координация работы школьных служб медиации и методическая поддержка специалистов; разбор сложных случаев, обучение и повышение квалификации школьных медиаторов, сбор информации и многое другое.

Все это стало возможным благодаря комплексной работе. Депутаты в прошлом году поддержали решение о создании службы, благодаря инвестиционному проекту и софинансированию муниципалитета получилось организовать такое помещение. Теперь наша основная задача – настроить процессы так, чтобы все это приносило пользу жителям. Это большой и очень нужный шаг для Энгельсского района.