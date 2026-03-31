Сегодня жителям Ленинского района Саратова отключат отопление и горячую воду

В Ленинском районе Саратова временно отключат отопление и горячую воду.

Во вторник, 31 марта, компания «Т Плюс» проведет плановые ремонтные работы на тепловых сетях. Под ограничения попадут дома в Ленинском районе Саратова.

Специалисты будут работать на двух объектах: на улице Космодемьянской и в центральном тепловом пункте на 4-й Прокатной. На время ремонта подача отопления и горячего водоснабжения в зданиях, подключенных к этим сетям, будет приостановлена.

Адреса отключений и ориентировочное время завершения работ уточняются. Получить актуальную информацию о перебоях с тепло-, электро- или газоснабжением можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

Ольга Сергеева