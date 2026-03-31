На набережной Саратова рыбаки килограммами ловят в Волгу сорогу и густеру на закате дня

Саратовские рыбаки раскрыли секрет удачного клева.

С приходом тепла набережная Саратова вновь превратилась в точку притяжения для любителей рыбной ловли. Заядлые рыбаки уже успели оценить весенний клев и выявили наиболее продуктивное время для выхода на промысел.

Один из местных жителей поделился впечатлениями от вечерней рыбалки. По его словам, именно в сумерках водные обитатели проявляют максимальную активность, что делает процесс особенно результативным.

Совсем иначе сложилась утренняя рыбалка у другого саратовца. Из-за слабого течения в ранние часы клева практически не было, и время на берегу оказалось потрачено впустую.

Однако рыбак не сдался и вернулся к воде вечером. Всего за полтора часа ему удалось выловить внушительный улов густеры и сороги.

