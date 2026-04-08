Сегодня жителям Саратова вновь ограничили мобильный интернет из соображений безопасности

В среду, 8 апреля, часть саратовских абонентов мобильной связи столкнулась с временными ограничениями доступа к интернету.

Как сообщили интенет-изданию «Новости Саратова» читатели, соответствующие уведомления начали приходить пользователям на телефоны с утра.

В сообщениях мобильных операторов уточняется, что мера вводится «в целях обеспечения мер безопасности». Абонентам предложили ознакомиться с перечнем ресурсов и приложений, входящих в так называемый «белый список», — они останутся доступными. При этом отмечается, что голосовая связь и смс-сообщения работают в штатном режиме.

Ольга Сергеева