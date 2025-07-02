Сельские специалисты Саратовской области получат коттеджи

В Турках по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» идёт строительство жилья для аграриев и специалистов социальной сферы.

Возводятся 26 коттеджей с отделкой и собственным земельным участком. Общее финансирование порядка 160 млн рублей, почти треть этих денег – инвестиции местных предприятий, тех, кто прежде всего заинтересован в работниках.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьев.

Дома планируется сдать до конца года, и в них уже смогут переехать семьи. По условиям программы, они передаются по договору найма, через 5 лет дом можно выкупить за 10% от стоимости, а через 10 лет – за 1%.

— Реальная перспектива для сельчан получить своё жильё и работать на малой Родине, для молодёжи – стимул вернуться после получения диплома, а для района – решение проблемы дефицита кадров и развитие территорий. При этом у местной власти должно быть понимание: принцип «построил и забыл» здесь не работает. Необходима элементарная инфраструктура – дороги, остановки общественного транспорта, места в детских садах, школах. И, главное, достойная зарплата у специалистов, — отметил парламентарий.