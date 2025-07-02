Саратовский филиал «Ситиматик»: пункты очного обслуживания эффективно решают вопросы по услуги обращения с ТКО

Саратовский филиал АО «Ситиматик» совместно с агентом по работе с населением продолжает развивать клиентский сервис в офисах очного обслуживания. С начала года в них получили консультации и урегулировали вопросы по начислениям и оплате услуги по обращению с ТКО почти 19 тыс. жителей региона, в том числе самых отдаленных районов.

Основной темой для обращения в офисы обслуживания в этом году стала необходимость внесения изменений в лицевой счет. Жители области меняли собственника жилого помещения в связи с покупкой и продажей, количество зарегистрированных жильцов, открывали новые и закрывали старые лицевые счета. При предоставлении подтверждающих документов все вопросы решались в день обращения.

В то же время урегулировать основную массу возникающих тем, связанных с порядком начисления и оплаты услуги по обращению с ТКО, можно дистанционно в личном кабинете на официальном сайте Саратовского филиала АО «Ситиматик». В нем есть необходимый для этого раздел, где предусмотрена возможность загрузки подтверждающих документов.

Напомним, для комфортного обслуживания населения во всех районных центрах Саратовской области работают пункты очного приема. В Саратове таких клиентских офисов три: ул. Валовая, д. 2/10 (Саратовский филиал АО «Ситиматик), ул. Мичурина, д. 166/168, (ПАО «Саратовэнерго»), просп. 50 лет Октября, д. 34/56. Адреса всех пунктов обслуживания в области можно найти по ссылке: https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/.

Дополнительную информацию абоненты могут уточнить у специалистов контакт-центра Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90, или ПАО «Саратовэнерго»: +7 (8452) 69-45-45 .