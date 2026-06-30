Ежедневный доход: в России появился накопительный инструмент для молодежи

Молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет стал доступен новый инструмент для сбережений.

Как рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, в стране растет интерес молодой аудитории к накоплениям, с этим связан тренд на разработку специализированных продуктов. По данным исследований, в 2025 году сбережения формировали более половины молодых россиян. Доля бюджета, которую они направляют на эти цели, постоянно растет. Наиболее популярным инструментом для накоплений остаются банковские депозиты.

Чаще всего молодежь копит на собственное жилье, автомобиль, образование или формирует финансовую подушку безопасности. На накопительных счетах в ВТБ клиенты в возрасте 14-25 лет хранят более 60 млрд рублей, средний чек в этом сегменте вырос с конца 2025 года на 11% и составил 75 тыс. рублей. Потенциал развития финансовых продуктов для молодежи остается высоким.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, при их разработке используются исследования о предпочтениях молодой аудитории. Россияне в возрасте 14-25 лет ценят быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачную доходность, поэтому банк запустил для молодежи накопительный счет с ежедневной выплатой процентов. Это позволит не только сразу же использовать свой доход, но и сформировать правильную привычку к накоплениям, отметили в банке.