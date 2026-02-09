Семьи героев СВО провели выходной на лыжне в зимнем лесу

В минувшую субботу на базе детского лагеря «Молодежный» состоялась специальная лыжная прогулка для семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Мероприятие организовал саратовский филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке областного министерства спорта.

Более 20 участников разных возрастов смогли провести день на свежем воздухе. Для новичков провели мастер-класс по основам классического лыжного хода и помогли подобрать экипировку. Главным событием стала групповая прогулка по заснеженному лесному маршруту.

Завершился день совместным чаепитием, где в неформальной обстановке участники смогли пообщаться и поделиться впечатлениями. Как отметили сами участники, такие мероприятия помогают отвлечься, почувствовать поддержку и провести время с пользой для здоровья в кругу понимающих людей. Об этом информирует филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области.

Ольга Сергеева