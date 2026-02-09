Губернатор Роман Бусаргин озвучил рейтинг муниципалитетов по итогам 2025 года

На постоянно действующем совещании губернатор Саратовской области представил итоги ежегодного мониторинга развития районов.

Рейтинг, основанный на 13 ключевых показателях — от наполняемости бюджета до инвестиционной привлекательности, — выявил как лидеров, так и территории, требующие особого внимания. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Лидеры рейтинга:

Энгельсский район (сохранил и укрепил лидирующие позиции)

Балаковский район (совершил рывок, поднявшись сразу на 17 строчек)

Город Саратов

Калининский район

Балашовский район

Особо отмечен значительный прогресс Самойловского (с 39-го на 13-е место), Ртищевского, Хвалынского и Балтайского районов.

В число аутсайдеров, показавших низкие результаты по ряду критериев, вошли Питерский, Екатериновский, Александрово-Гайский, Дергачевский и Перелюбский районы.

Роман Бусаргин подчеркнул, что успех — это общий труд, и поблагодарил руководителей и коллективы успешных муниципалитетов. В отношении же отстающих районов будут приняты кадровые решения, включая выговоры, а документы направлены в районные собрания депутатов для оценки ответственности глав.

Ольга Сергеева