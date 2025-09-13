Семья с ребёнком пострадала в ДТП под Саратовом

Вечером 12 сентября на 328-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По предварительной информации ГИБДД, авария произошла около 17:25. В результате столкновения «Форда» под управлением 37-летнего водителя и «Лады Приоры», за рулём которой находился 43-летний мужчина, пострадали три человека — водитель «Приоры», 41-летняя женщина и 8-летний ребёнок. Все они были госпитализированы с травмами.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.