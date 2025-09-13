В Саратове на 103-м году жизни скончался ветеран ВОВ Анатолий Каледин

В возрасте 102 лет ушел из жизни почетный гражданин Саратова, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Каледин. Печальное событие произошло 12 сентября. Информацию подтвердила пресс-служба городской администрации.

Анатолий Каледин родился в Саратове 20 марта 1923 года. Его боевой путь был наполнен героизмом и отвагой. Ветеран принимал участие в легендарной Львовско-Сандомирской операции, освобождал Польшу и в составе 487-го истребительного авиационного полка дошел до Германии. В 1947 году ему было присвоено звание старшины.

После войны Анатолий Каледин посвятил себя искусству. В 1962 году он поступил в художественную студию, а впоследствии работал художником-оформителем в Саратове.

За свои боевые заслуги ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 2025 году Анатолию Каледину было присвоено звание почетного гражданина Саратова.

Светлая память о герое навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков.