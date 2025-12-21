Сергей Барулин: Все остановки Балакова приведут в порядок к Новому году

Это воскресное утро началось с объезда по городу.

Вместе с заместителей по ЖКХ Павлом Канатовым осмотрели новые остановочные павильоны. Сейчас их установили с двух сторон на набережной Леонова, у парка «Центральный» со стороны Трнавской и у Центра культурного развития. На следующей неделе обновленный павильон украсит площадь у администрации. Все остановки будут остеклены, оборудованы скамейками и урнами. Работы завершат до конца декабря.

Также сегодня посетили сквер «Олимп», где уже монтируется большая детская площадка. Новый игровой комплекс также появился во дворе домов по Ленина, 50 и Братьев Захаровых, 14. Эти работы выполняются в рамках ранее заключенного соглашения с компанией «ФосАгро». В скором времени дети смогут наслаждаться новыми возможностями для игр.