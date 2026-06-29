Гладков: Безответственное отношение к реализации важных для людей проектов недопустимо

Депутат облдумы Сергей Гладков рассказал об исключении Сергея Сафонова из партии «Единая Россия».

«Многочисленные жалобы жителей Вольского района на некачественную работу главы района Сергея Сафонова при реализации значимых для людей проектов, не могли остаться без ответа. Жители ждали эффективного решения проблем, реализации проектов на важнейших направлениях, включая социальные объекты. Видимо, у главы района были более важные вопросы, чем то, чем ежедневно живут люди. Такой подход неприемлем. Губернатор области Роман Бусаргин обратился к районным депутатам о привлечении главы района к ответственности с последующим увольнением. Депутаты на сегодняшнем заседании Собрания приняли соответствующее решение. Местный политический совет «Единой России» сегодня исключил Сафонова из Партии», — подчеркнул Сергей Гладков.