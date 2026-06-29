В Ивантеевке капитально ремонтируется детский сад

Депутат Саратовской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Антонина Галяшкина обратилась к губернатору с просьбой о ремонте фасада.

Об этом депутат рассказала в своем МАКС-канале.

«Национальные проекты, инициированые президентом Владимиром Путиным, вносят существенный вклад в развитие Саратовской области. Их реализация напрямую влияет на улучшение качества жизни граждан. В селе Ивантеевка продолжается масштабный капитальный ремонт детского сада «Колосок» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Готовность объекта составляет 80%, и подрядная организация работает, соблюдая график. Помимо внутренних отделочных работ, здесь ведется обновление инженерных коммуникаций: системы водоснабжения, водоотведения; пожарной сигнализации; замена системы отопления; электромонтажные работы; видеонаблюдение. Произведена замена межкомнатных дверей. По просьбе коллектива и родителей обратилась к губернатору Саратовской области, Секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия» Роману Бусаргину с вопросом о ремонте фасада детского сада. Он поддержал нас, и после проведения конкурсных процедур начнутся соответствующие работы», — отметила Антонина Галяшкина.