Сергей Гладков госжилинспекции: Вы на стороне управляющих компаний или жителей?

В Балашове на выездном заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики областной Думы к парламентариям обратились местные жители о незаконных действиях управляющих организаций.

Сергей Гладков (на фото справа) призвал представителей госжилинспекции области встать на защиту прав жителей и подчеркнул, что за многими управляющими компаниями в Балашовском районе стоит один и тот же человек, что ограничивает возможности по смене недобросовестных организаций.

«В Балашове сложилась фактически патовая ситуация, когда управляющая компании не исполняет свои обязанности. Количество жалоб только растет, невнятная позиция госжилинспекции влияет на качество жизни людей. Ею пользуются недобросовестные управляющие компании. Призываю поменять отношение к защите прав людей», — отметил Сергей Гладков.