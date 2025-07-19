В Саратовской области внедряется программа развития отдаленных территорий

Региональная программа развития крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований действует уже более полугода.

Как сообщает в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин, в неё вошли Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы Саратовской области.

— Проект рассчитан на 3 года, объём финансирования — свыше 245 млн рублей. За это время планируется реализовать различные решения по ремонту социальных объектов, закупке дополнительного оборудования для больниц и поликлиник, приобретению коммунальной и дорожной техники и многое другое. Отдельными вопросами являются транспортное обслуживание населенных пунктов и ремонт систем водоснабжения, — отметил глава региона.

ЖКХ

В ряде населённых пунктов решаются вопросы с водоснабжением. В Дергачах, к примеру, сможем обеспечить качественным ресурсом треть населения. В посёлке Сланцевый Рудник Озинского района к новой водопроводной системе подключены порядка 1000 абонентов многоквартирных домов. В селе Кучумбетово Перелюбскго района заменили участок системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию более 30 лет назад, и установили колодцы. Это увеличит объёмы подачи воды жителям.

Образование

Заменили окна в детском саду села Иваниха в Перелюбском районе, а также в дошкольном учреждении самого райцентра. В Озинском районе продолжается ремонт школы в посёлке Липовский и детского сада в Озинках. В Дергачевском районе приступили к обновлению сада в селе Антоновка. В планах также — ремонт школы в селе Демьяс.

Здравоохранение

Приобрели для Дергачевской районной больницы стоматологическую установку и другое оборудование. Ведется разработка проектно-сметной документации для ремонта корпусов, хозяйственных и бытовых зданий учреждений здравоохранения в каждом районе, вошедшем в программу — Дергачевский, Перелюбский, Озинский.

Транспорт

Решаются вопросы по организации транспортного обслуживания жителей отдаленных малонаселенных районов, разрабатываются новые автобусные маршруты. В Перелюбском районе: «Перелюб — хутор Бригадировка». В Озинском: «Озинки — посёлок Новозаволжский». В Дергачевском районе уже начал работу новый автобусный маршрут, который будет заезжать в посёлок Советский.

— Также в рамках региональной программы занимаемся развитием учреждений культуры. Для школ искусств, ДК, ансамблей и творческих объединений закупаются костюмы, музыкальные инструменты, автомобили, световая и звуковая аппаратура, — написал Бусаргин.