Сергей Гладков раскритиковал областной минкульт за пропаганду японской культуры

Председатель комитета по государственном строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») в своем телеграмм-канале отметил, что органы власти не должны пропагандировать культуру недружественного государства, которым является Япония.

«Никогда не был сторонником «культуры отмены», но есть вещи за гранью моего понимания как гражданина. Например, проходящий в Саратове фестиваль японской культуры «Япония-Фест».

Я далек от мысли, что сейчас в Японии, недружественном государстве, пропагандируют русскую культуру. Там действуют по-другому. Сегодня в СМИ появилась информация о выделении Японией миллиардной финансовой помощи из замороженных российских активов киевскому нацистскому режиму. Для того, чтобы убивать наших солдат и продолжать террористические атаки на мирных жителей российских городов.

А что у нас? Фото героев, защищающих страну на СВО, уступили место на остановках пропаганде ценностей недружественного государства. А информация о японском фестивале, замечательном влиянии японской культуры на российскую молодежь и вообще всем величии этой самой культуры, «сияет» на сайте областного минкульта — органа государственной власти, призванного развивать культуру нашей Родины.

Возникает вопрос: для чего минкульт области продвигает культуру недружественной страны, нескрываемо противостоящей нам? Или пресловутый «кодекс самурая» стал основой для воспитания нашей молодежи? А может быть чиновники, допустившие это, решают внедрить «культуры замены» родной на японскую? Для чего?

Всегда считал и буду считать культуру России величайшей в мировом масштабе. Ни одна страна не дала миру столько произведений искусства. Несметное количество имен тех, кто прославлял нашу страну в веках, создавая бессмертные творения, признанные шедеврами планетарного масштаба. Защищать страну, родной язык, культуру — дело чести для гражданина и патриота. Жаль, что в областном министерстве культуры забывают об этом», — подчеркнул Сергей Гладков.