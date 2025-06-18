Высокая температура побеждает рак: лекция в ИЦАЭ

В саратовском информационном центре по атомной энергетике прошла увлекательная лекция. Инженер-физик рассказала о необычном способе борьбы с раком.

Кандидат физико-математических наук Анастасия Фроня представила исследования, в которых показан метод борьбы с раком благодаря повышенной температуре тела. Также были обсуждены виды гипертермии в зависимости от используемых физических факторов, позволяющих генерировать тепло.

Мероприятие прошло по адресу Рабочая, 105А в 15:00 на бесплатной основе.

Фото: соцсети