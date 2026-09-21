В Саратовской областной Думе хотят пересмотреть количество депутатов на оплачиваемой основе

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов анонсировал внесение на рассмотрение регпарламента инициатив о пересмотре количества депутатов, работающих на профессиональной, то есть оплачиваемой, основе, а также о сокращении пенсионных доплат.

«Ставя задачи эффективного расходования средств в разных сферах и максимальной отдачи от каждого бюджетного рубля, мы провели внутренний аудит. По его итогам предлагаю следующие решения. Считаю правильным повысить порог стажа для получения депутатской пенсионной надбавки. Саму надбавку предлагаю уменьшить. Далее — пересмотреть количество депутатов, работающих на профессиональной, то есть оплачиваемой, основе. Здесь также вижу возможность оптимизации», — рассказал Алексей Антонов.

По его словам, эти решения разработаны для снижения нагрузки на бюджет.