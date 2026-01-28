Сергей Овсянников: региональная надбавка поможет сохранить опытных сотрудников в силовых структурах

В Саратовской области региональные выплаты для сотрудников силовых структур продлили на 2026 год.

Поправку о соответствующем финансировании внесла в бюджет Саратовская областная Дума.

Речь идет о ежемесячной надбавке в размере 5 тысяч рублей, которую, в том числе, получают участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений вневедомственной охраны войск Росгвардии. Данная мера была введена по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

Заместитель Председателя областной Думы Сергей Овсянников подчеркнул, что это решение направлено на укрепление кадрового потенциала ведомств.

«Участковые и сотрудники вневедомственной охраны находятся на передовой системы правопорядка. К ним в первую очередь обращаются граждане для защиты своих законных прав. Пусть эта мера поможет снизить текучесть кадров и сохранить опытных участковых и росгвардейцев, устойчивость личного состава в целом», – отметил Овсянников по итогам заседания.

Помимо поддержки силовиков депутаты проголосовали за выделение 82 млн рублей на ликвидацию аварийного жилого фонда в Саратове и Энгельсе.

Как сообщил депутат Игорь Иванов, региональное софинансирование позволит областному центру продолжать снос расселенных зданий, которые представляют угрозу безопасности.

«Эта тема неоднократно поднималась депутатами на площадке Думы, мы обращали внимание муниципалитетов на необходимость своевременного демонтажа заброшенных зданий. В Заводском районе немало старого, заброшенного жилого фонда, например, дома по Новоастраханскому шоссе. Так что финансирование этого направления необходимо», – пояснил депутат.